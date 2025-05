Petróleo fecha em forte alta após anúncio de acordo comercial EUA-Reino Unido

As cotações internacionais do petróleo fecharam em forte alta nesta quinta-feira (8), impulsionadas pelo anúncio de um acordo comercial entre os Estados Unidos e o Reino Unido, o qual gerou esperanças de uma flexibilização mais ampla da guerra comercial iniciada pelo governo de Donald Trump.

Em Londres, o preço do barril de tipo Brent para entrega em julho subiu 2,81%, a 62,84 dólares.

Já em Nova York, seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em junho, teve alta de 3,17%, para 59,91 dólares.

Trump, que voltou à Casa Branca em janeiro passado, anunciou, nesta quinta, uma primeira trégua em sua ofensiva global com a formalização de um compromisso "histórico" com o Reino Unido, embora os detalhes do texto indiquem um alcance bastante limitado.

"A movimentação de hoje [no mercado] reflete a esperança de que o acordo comercial com o Reino Unido seja apenas o primeiro de muitos", declarou à AFP Rob Haworth, analista do US Bank Wealth Management.

Este compromisso, negociado durante várias semanas, permitirá ao Reino Unido abrir as portas em "vários bilhões de dólares" aos produtos americanos, assegurou Trump. Em particular, "à carne bovina, ao etanol e a quase todos os produtos que nossos queridos agricultores produzem", detalhou.

"Uma série de acordos comerciais similares deveria reduzir a incerteza para as empresas e os consumidores, e melhorar as perspectivas econômicas", disse Haworth.

