Inter visita Atlético Nacional em duelo decisivo do Grupo F da Libertadores

Atlético Nacional de Medellín e Internacional de Porto Alegre se enfrentam nesta quinta-feira (7), na Colômbia, em um duelo entre bicampeões da Copa Libertadores que pode ser crucial para definir os rumos do Grupo F, onde o Bahia lidera com folga.

A partida no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín às 21h30 (horário de Brasília) é uma das partidas de maior destaque da quarta rodada da fase de grupos do principal torneio de clubes da América.

Não só pela tamanho dos envolvidos, mas porque ambos são adversários diretos para ficar com uma das duas vagas para as oitavas de final, já que o Bahia (7 pontos) do técnico Rogério Ceni tem tudo para terminar na liderança.

O Colorado gaúcho é o segundo colocado, com cinco pontos, seguido pelo time colombiano, com três. Outro Nacional, o do Uruguai, fecha a chave com 1.

Uma eventual derrota diante da equipe brasileira deixaria numa situação bastante complicada os anfitriões, que já chegam abalados após cederem um empate no fim (1 a 1) no domingo, no clássico de Antioquia contra o Deportivo Independiente Medellín.

"Espero que (...) a energia atual mude; as pessoas estão animadas", disse o técnico argentino Javier Gandolfi Gandolfi.

- Inter tenta ajustar a defesa -

Apesar de já saber como vencer o time mais vezes campeão da Colômbia, o Inter chegou a Medellín com duas preocupações: a condição física de Alan Patrick e a situação da sua defesa.

O camisa 10 e capitão, que marcou três gols no jogo de ida contra 'Los Verdes', sofreu uma lesão muscular na dura derrota por 4 a 2 para o Corinthians, no sábado, em São Paulo.

Tudo indica que ele será titular do Colorado, campeão da Libertadores em 2006 e 2010, que precisa ajustar a defesa para evitar um golpe como o que recebeu do Timão.

Nono colocado no Brasileirão, com nove pontos em sete jogos, sete atrás do líder Palmeiras, o time comandado pelo técnico Roger Machado encara a partida como vital para suas aspirações.

"Será um jogo fora de casa importante e decisivo", afirmou o treinador.

- Marino de volta -

Campeão da Libertadores em 1989 e 2016, 'El Verde de la Montaña' está sob pressão após sua decepcionante campanha nesta edição do torneio continental, para o qual montou um elenco de peso na Colômbia.

Gandolfi, que já classificou o time para as semifinais do campeonato colombiano, poderá pelo menos respirar aliviado em meio à situação difícil graças ao retorno de um jogador vital no ataque: Marino Hinestroza.

O ponta da seleção colombiana desfalcou o time contra o Bahia (em que perdeu por 1 a 0) após ser expulso na visita ao Inter, em Porto Alegre, onde os colombianos sofreram uma dura derrota por 3 a 0.

Ele também ficou de fora da partida contra o Medellín devido a uma virose, mas já está recuperado e deve acompanhar o centroavante Alfredo Morelos e o meia Edwin Cardona no ataque.

"A partida contra o Inter é uma final para nós", disse o veterano goleiro e capitão David Ospina.

- Prováveis escalações:

Atlético Nacional: David Ospina - Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Camilo Cándido - Matheus Uribe, Jorman Campuzano - Andrés Sarmiento, Edwin Cardona, Marino Hinestroza - Alfredo Morelos. Técnico: Javier Gandolfi.

Inter: Anthoni - Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Alexandro Bernabei - Fernando, Thiago Maia, Tabata (Bruno Henrique), Alan Patrick, Wesley - Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

als/lv/raa/aam