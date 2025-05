Cidade do México se prepara para receber mais de 5 milhões de visitantes na Copa de 2026

A Cidade do México está se preparando para receber mais de cinco milhões de visitantes para a Copa do Mundo de 2026, cuja partida de abertura será disputada na metrópole, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira (7).

O principal torneio de futebol do mundo, programado para começar em 11 de junho, está sendo coorganizado por México, Estados Unidos e Canadá, marcando a primeira vez que três países compartilham o evento.

O país latino-americano terá três das 16 sedes (Cidade do México, Guadalajara e Monterrey), enquanto 11 ficarão nos Estados Unidos e as duas restantes no Canadá.

"Estamos trabalhando em coordenação com o governo da Cidade do México [...] para garantir que esta experiência seja segura e eficiente", disse a secretária do Interior, Rosa Icela Rodríguez, durante a apresentação do comitê do evento na capital mexicana.

Ela acrescentou que a Cidade do México "estará toda enfeitada" para receber jogadores, funcionários da Fifa e "as mais de cinco milhões de pessoas que devem chegar" à megalópole de 9,2 milhões de habitantes.

Os organizadores também informaram que o mundialmente famoso Estádio Azteca, localizado no sul da cidade e que será o epicentro da atividade esportiva, está "fazendo progressos consideráveis em sua reforma", a pouco mais de 13 meses da partida de abertura.

"Mais de 2 bilhões de pesos [R$ 586 milhões na cotação atual] estão sendo investidos em nosso estádio", disse seu gerente geral, Félix Aguirre, que garantiu que o local "estará pronto" para o torneio.

Foi no Azteca que Pelé e Diego Maradona alcançaram a glória máxima nas Copas do Mundo de 1970 e 1986, respectivamente.

Tanto a secretária do Interior Icela Rodríguez quanto a prefeita da Cidade do México, Clara Brugada, se referiram repetidamente ao estádio histórico como Estádio Azteca, em meio à recente controvérsia em torno da mudança de nome do local.

Embora o banco mexicano que investiu na reforma tenha renomeado o estádio com seu próprio nome, a Fifa ordenou que ele fosse chamado de "Estádio Ciudad de México", porque seu regulamento proíbe o uso de marcas registradas para nomear estádios que sediam partidas da Copa do Mundo.

Brugada detalhou os inúmeros projetos de infraestrutura viária e de transporte público que serão realizados em preparação para o evento, assim como um vasto plano de monitoramento por vídeo, que inclui a compra de 40.000 novas câmeras, elevando o total para 123.000.

"Seremos a cidade mais monitorada por vídeo de toda a América", garantiu a prefeita.

