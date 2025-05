AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2025 ATÉ QUINTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2025

América

SAN ISIDRO (Argentina) - Audiência em julgamento de profissionais de saúde acusados de homicídio de Diego Maradona -

NOVA YORK (Estados Unidos) - Julgamento de Sean 'Diddy' Combs por acusações de extorsão e tráfico sexual - (até 25 de Julho)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Show do System of a Down -

(+) SANTO DOMINGO (República Dominicana) - Vigília pede justiça para mortos em desabamento de casa noturna - 12H00

(+) ASUNCIÓN (Paraguai) - Robô humanoide ‘Sophia’ visita América do Sul pela primeira vez - 15H30

SAN ISIDRO (Argentina) - Julgamento de profissionais de saúde acusados de homicídio de Diego Maradona - (até 17 de Julho)

Europa

(*) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Conclave para eleger novo papa -

REINO UNIDO - Celebrações do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial -

SEXTA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2025

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação de abril - 10H00

SÁBADO, 10 DE MAIO DE 2025

América

MÉXICO (México) - Mães de mais de 100 desaparecidos marcham no México - 14H00

DOMINGO, 11 DE MAIO DE 2025

América

EL ALTO (Bolívia) - Partido governista Movimento em Direção ao Socialismo nomeia candidato presidencial para as eleições de agosto - 14H00

TERÇA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2025

América

SAN ISIDRO (Argentina) - Audiência em julgamento de profissionais de saúde acusados de homicídio de Diego Maradona -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Inflação - Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de novembro - 10H30

Europa

CANNES (França) - Festival de Cannes - (até 24)

(*) PARIS (França) - Tribunal decide caso do ator Gerard Depardieu acusado de agressão sexual a duas mulheres - 06H00

QUARTA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2025

Europa

CANNES (França) - 64ª Semana da Crítica - (até 22)

PARIS (França) - Publicação do relatório mensal da Opep - 07H00