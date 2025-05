Vice-presidente dos EUA diz que negociação com Irã está no 'caminho certo'

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou nesta quarta-feira (7) que as negociações sobre o programa nuclear do Irã estão no "caminho certo".

Os dois países, que estão em conflito há quatro décadas e sem relações diplomáticas, iniciaram negociações com a mediação do Omã em 12 de abril.

São as primeiras neste nível desde que Washington se retirou em 2018, durante o primeiro mandato do presidente americano Donald Trump, do acordo internacional alcançado três anos antes para supervisionar o programa nuclear iraniano em troca da suspensão das sanções.

"Estamos no caminho certo", disse Vance durante um painel de discussão com líderes na Conferência de Segurança de Munique, em Washington.

"Não nos importamos se as pessoas querem energia nuclear. Estamos de acordo com isso, mas você não pode ter o tipo de programa de enriquecimento que permita chegar a uma arma atômica, e é aí que traçamos o limite", disse ele.

Atualmente, o Irã enriquece urânio a 60%, bem acima do limite de 3,67% estabelecido pelo acordo de 2015. Um nível de 90% é necessário para uso militar.

Seu estoque de material físsil é motivo de preocupação para as potências ocidentais.

