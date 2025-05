Um ataque israelense com um drone matou uma pessoa nesta quarta-feira na cidade de Sidon, no sul do Líbano, informou a imprensa estatal.

Um drone israelense atacou um veículo "perto da Mesquita Imam Ali na cidade de Sidon, o que provocou a morte de um indivíduo", publicou a Agência Nacional de Notícias.

O Exército israelense não se pronunciou sobre a informação.

