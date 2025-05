Botafogo vence Carabobo no fim (2-1) e segue vivo na Libertadores

O atual campeão Botafogo venceu o venezuelano Carabobo por 2 a 1 nesta terça-feira (6) pelo Grupo A da Copa Libertadores e mantém chances de avançar às oitavas de final.

O lateral-esquerdo Cuiabano decidiu a partida no Estádio Misael Delgado, em Valência, após um ótimo passe de Allan já nos acréscimos (90'+1).

O lateral-direito Vitinho abriu o placar para a equipe carioca aos 22 minutos, aproveitando uma rebatida do goleiro argentino Lucas Bruera, e o zagueiro Leonardo Aponte empatou para o time da casa aos 76 minutos, ao aproveitar uma bola perdida após uma cobrança de escanteio.

O Botafogo, comandado pelo técnico português Renato Paiva, tem agora seis pontos em quatro jogos no Grupo A. Está em segundo, atrás do líder Universidad de Chile, que tem sete, e agora está empatado com o Estudiantes de La Plata, que também tem seis, enquanto o Carabobo é o último colocado na tabela, com dois.

