Representantes de China e EUA se reunirão na Suíça para discutir comércio

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos e o vice-primeiro-ministro da China se reunirão nos próximos dias na Suíça, informaram nesta terça-feira (6) os governos americano e chinês.

É o primeiro compromisso público oficial entre as duas maiores economias do mundo para resolver a guerra comercial intensificada pelo presidente americano Donald Trump pouco depois de seu retorno ao cargo em janeiro.

O republicano aplicou tarifas alfandegárias de 145% a produtos procedentes da China, ao que Pequim respondeu com tarifas de 125% às importações americanas.

Esses impostos exorbitantes abalaram os mercados financeiros e provocaram uma forte desaceleração do comércio bilateral.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o representante comercial dos Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, participarão das negociações na Europa representando Washington, informaram seus respectivos escritórios.

"Espero ter conversas produtivas enquanto trabalhamos para reequilibrar o sistema econômico internacional e servir melhor aos interesses dos Estados Unidos", declarou Bessent em comunicado.

O vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng representará Pequim, anunciou, por sua vez, o ministério das Relações Exteriores da China.

"O vice-primeiro-ministro He, como responsável chinês pelos assuntos econômicos e comerciais entre China e Estados Unidos", se reunirá com Bessent, informou.

Este membro do Comitê Político do Comitê Central do Partido Comunista da China visitará a Suíça de 9 a 12 de maio a convite do governo suíço, afirma o comunicado.

