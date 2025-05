Canadá começa a se distanciar dos EUA no comércio exterior

O Canadá teve significativamente menos transações comerciais com os Estados Unidos em março, mas compensou com outros países, no início de uma guerra comercial entre os vizinhos, de acordo com dados oficiais divulgados nesta terça-feira (6).

Os novos números surgem no momento em que o primeiro-ministro, Mark Carney, se reúne com o presidente Donald Trump em Washington para discutir os tensos laços comerciais e de segurança entre os aliados de longa data.

Os Estados Unidos impuseram tarifas abrangentes sobre as importações de produtos canadenses no início de março, antes de anunciar diversas reduções e isenções, enquanto o Canadá respondeu com medidas de retaliação.

Como resultado, informou a "Statistics Canada", as exportações para os Estados Unidos "caíram significativamente no mês", em cerca de 6,6%, em comparação com fevereiro.

"Mas esse declínio foi quase completamente compensado por um forte aumento nas exportações para (outros) países", disse a agência estatística nacional, que observou um aumento de 24,8% nas remessas para o exterior.

O aumento nas exportações para esses outros países impulsionou o segundo maior aumento percentual mensal já registrado, acrescentou.

Enquanto isso, as importações dos Estados Unidos caíram 2,9% em meio ao ressentimento público em relação ao aliado histórico do Canadá e seu maior parceiro comercial.

Carney foi reeleito na semana passada com a promessa de confrontar as tarifas e as ameaças de Trump de anexar o Canadá.

"A nossa antiga relação (com os Estados Unidos), baseada em uma integração cada vez maior, acabou", disse Carney, prometendo diversificar os laços comerciais com terceiros países.

Segundo a "Statistics Canada", as exportações totais em março caíram 0,2%, principalmente devido aos preços mais baixos, enquanto as importações totais diminuíram 1,5%.

Como resultado, o déficit comercial do Canadá caiu do equivalente a 1 bilhão de dólares em fevereiro (5,8 bilhões de reais na cotação da época) para 367 milhões de dólares em março (2,1 bilhões de reais na cotação de março).

Enquanto isso, o superávit comercial do Canadá com os Estados Unidos caiu para cerca de 6,1 bilhões de dólares (cerca de 35 bilhões de reais).

amc/bgs/mr/mel/aa/ic