Fed inicia reunião sobre taxas nos EUA sob incerteza tarifária e pressão de Trump

O banco central dos Estados Unidos (Federal Reserve, Fed) iniciou, nesta terça-feira (6), uma reunião de dois dias, na qual deve manter as taxas de juros nos níveis atuais, aguardando o impacto econômico da ofensiva protecionista de Donald Trump.

O mundo financeiro aguarda ansiosamente a próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Fed, já que Trump pediu repetidamente que seus funcionários cortassem as taxas de juros.

O banco central americano tem um mandato duplo: manter a inflação baixa e alcançar o pleno emprego, principalmente aumentando ou diminuindo sua taxa básica de juros, que atua como acelerador ou freio para a demanda.

Analistas e operadores do mercado calculam em 97% a probabilidade de que o Fed deixará as taxas no nível de dezembro de 4,25% a 4,50%, segundo dados do CME Group.

Esta é a terceira vez que o comitê do Fed se reúne desde que o republicano retornou à Casa Branca em janeiro, e o faz em um contexto econômico complexo, principalmente devido às tarifas que impôs às importações.

A guerra comercial entre Washington e Pequim resultaram em tarifas alfandegárias exorbitantes que paralisam o comércio entre as duas potências.

O imposto mínimo de 10% aplicado aos produtos dos demais países do mundo também torna a vida cotidiana mais cara para empresas e famílias americanas.

A ofensiva já impactou os mercados de ações e gerou retaliações de vários países.

Autoridades do Fed declararam que, antes de tomar decisões, querem avaliar como a economia se comportará diante da magnitude das medidas lançadas por Trump.

Embora os indicadores econômicos habituais mostrem um nervosismo crescente, os dados oficiais continuam contidos (4,2% de desemprego em abril, inflação de 2,3% em março, ligeiramente acima da meta de 2% do Fed).

Em sua última reunião, o Fed decidiu reduzir suas previsões de crescimento para os Estados Unidos, ao mesmo tempo em que projetou um aumento na inflação e no desemprego.

