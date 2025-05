Cardeais fazem apelo à paz na Ucrânia e Oriente Médio antes do conclave

Os cardeais da Igreja Católica fizeram nesta terça-feira (6) um apelo à paz "na Ucrânia, Oriente Médio e muitas outras regiões do mundo" em sua última reunião preparatória antes do conclave para a eleição do novo papa.

"Fazemos um apelo sincero a todas as partes envolvidas para que alcancem o mais rápido possível um cessar-fogo permanente e negociem, sem condições prévias nem mais demoras, a paz tão longamente desejada pelos povos envolvidos e pelo mundo inteiro", afirmam em uma declaração divulgada pela Santa Sé.

