Anúncio de aumento da produção da Opep+ faz preços do petróleo caírem

As cotações do petróleo fecharam em queda, nesta segunda-feira (5), depois que a Organização de Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) anunciaram que vão acelerar o aumento de sua produção.

O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em julho perdeu 1,73%, a 60,23 dólares.

Enquanto isso, seu equivalente americano, West Texas Intermediate, para entrega em junho, recuou 1,99%, a 57,13 dólares.

A Arábia Saudita, juntamente com a Rússia e os outros seis membros do bloco vão extrair 411 mil barris de petróleo por dia em junho, o mesmo que em maio, segundo um comunicado publicado no sábado, embora um plano inicial de reintrodução da produção previsse um aumento de apenas 137 mil barris.

Ao se antecipar a esta decisão e diante de informes publicados pela imprensa na sexta-feira sobre a possibilidade de mais barris de petróleo da Opep+ no mercado, os operadores recuaram no final da semana passada.

"No mercado sempre há um pouco de ceticismo até que a Opep+ faça um anúncio. Então, alguns pensaram que antes da reunião fossem apenas balões de ensaio para ver como o mercado reagiria", disse à AFP o analista Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

"O mercado avalia que a oferta é mais do que suficiente para atender a demanda, sobretudo porque o impacto das tarifas alfandegárias ainda não foi sentido por completo", acrescentou.

No entanto, agora falta observar "como o impacto das tarifas afeta o consumidor americano, assim como a indústria manufatureira no mundo, e se levará a uma desaceleração da economia, que reduziria ainda mais a demanda de petróleo", ressaltou Lipow.

