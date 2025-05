Bolsonaro deixa o hospital três semanas após cirurgia

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta neste domingo (4) e deixou o hospital em Brasília onde foi submetido a uma cirurgia abdominal há três semanas. Os médicos recomendaram que ele evite aglomerações.

Bolsonaro, inabilitado politicamente e que enfrentará um julgamento por um suposto plano golpista, foi operado em 13 de abril para corrigir uma obstrução intestinal, uma complicação derivada de uma facada que sofreu durante um comício de sua campanha eleitoral em 2018.

O ex-presidente, 70, saiu andando e sorridente do DF Star e foi recebido por um coro de apoiadores, que gritavam "Mito!".

"Obrigado, meu Deus, por esse milagre", publicou horas antes no X, dizendo que voltava para casa "renovado".

Bolsonaro foi internado em 11 de abril, com fortes dores abdominais. Ele passou 17 dias na unidade de terapia intensiva (UTI), antes de ser transferido, na última quarta-feira, para a área de internação.

Na porta do hospital, os médicos de Bolsonaro destacaram a sua boa recuperação. "Está pronto para, aos poucos e gradativamente, voltar à vida normal", disse seu cardiologista, Leandro Echenique, que ressaltou que o risco de uma recaída "nunca é zero".

- Funcionário de Trump -

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu no fim de março indiciar o presidente por uma suposta tentativa de golpe de Estado ao final de seu mandato (2019-2022).

A Procuradoria-Geral da República (PGR) o acusa de ter liderado um complô para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois que Bolsonaro foi derrotado nas eleições de 2022.

Esse é o primeiro julgamento de um ex-presidente acusado de uma tentativa golpista depois da última ditadura militar (1964-1985).

Bolsonaro saiu do hospital um dia antes da visita a Brasília de David Gamble, coordenador para Sanções do presidente americano, Donald Trump. Segundo o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que se instalou temporariamente nos Estados Unidos, Gamble vai se reunir com parlamentares aliados para discutir a atuação do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Em nota, a embaixada dos Estados Unidos informou que Gamble terá reuniões com o governo Lula sobre o crime transnacional, e que vai discutir o programa de sanções de Washington contra o terrorismo e o tráfico de drogas.

- Afastado da rua -

A alta médica ocorre também dias antes de uma manifestação convocada pela direita para quarta-feira, em Brasília, a favor de um projeto no Congresso para anistiar os condenados pelo ataque de 2023 às sedes do STF, do Congresso e da Presidência na capital.

Bolsonaro afirmou que tentará participar da manifestação, mas os médicos aconselham que ele fique em casa.

"Passamos as instruções para que ele não participe presencialmente do ato. Não é recomendável nesse momento", disse o chefe da cirurgia, Cláudio Birolini, segundo a imprensa.

Quase 500 pessoas foram condenadas por sua participação nos eventos de 8 de janeiro de 2023. Destas, pelo menos 223 cumprem penas de 11 a 17 anos de prisão.

Naquele dia, milhares de bolsonaristas invadiram a emblemática Praça dos Três Poderes, um ataque que foi comparado ao do Capitólio em Washington dois anos antes.

Os invasores vandalizaram as instalações dos Três Poderes pedindo uma intervenção militar para derrubar Lula, uma semana após sua posse.

Caso seja considerado culpado por golpismo, Bolsonaro pode enfrentar até 40 anos de prisão. O ex-presidente se declara inocente e afirma ser "perseguido".

