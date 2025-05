Sean 'Diddy' Combs, o magnata do rap que pode ser condenado à prisão perpétua

Outrora empresário do hip-hop, Sean 'Diddy' Combs, atualmente aparece em público apenas nos tribunais, especialmente a partir desta segunda-feira (5), início de seu julgamento federal em Nova York por crimes sexuais e associação criminosa.

A seleção do júri dará início a um novo capítulo para o ex-magnata da música, cujos esforços para se relançar como "Brother Love" nos últimos anos foram frustrados por uma acusação criminal e vários processos civis que o retratam como um predador sexual que usou sua fama para subjugar mulheres e homens.

Como uma premonição, o artista de 55 anos fundou a gravadora Bad Boy em 1993, com protegidos como o falecido Notorious B.I.G. e Mary J. Blige. Costuma ser reconhecido por levar o hip-hop ao topo do cenário musical mundial.

Combs, também conhecido como Puff Daddy e P Diddy, acumulou uma grande fortuna, principalmente com seus negócios na indústria de bebidas alcoólicas.

Embora não tenha condenações importantes, há muito tempo é acusado por agressões físicas na década de 1990.

Sua ex-companheira, a cantora Cassie, cujo nome verdadeiro é Casandra Ventura, que conheceu quando ela tinha 19 anos e ele 37, abriu a caixa de Pandora.

No final de 2023, Cassie o acusou de agressão sexual e estupro em 2018, abrindo caminho para um possível processo judicial, apesar do caso ter sido rapidamente resolvido fora dos tribunais.

Desde então, uma série de acusações de agressão sexual surgiu. Uma mulher alega sofreu um estupro coletivo por Combs e outros de seu grupo quando ela tinha 17 anos.

Combs negou todas as acusações, mas o caso destruiu sua reputação e legado. Se for considerado culpado, poderá passar o resto dos seus dias na prisão.

- Sombras -

Nascido Sean John Combs em 4 de novembro de 1969, no Harlem, o artista entrou para a indústria musical em 1990 como estagiário na Uptown Records, onde se tornou diretor de talentos e fez carreira como organizador de eventos.

Em 1991, promoveu um jogo de basquete de celebridades e um show no City College de Nova York, onde nove pessoas morreram em um tumulto. O evento excedeu a capacidade em milhares de pessoas e levou a vários processos judiciais, nos quais Combs foi acusado de contratar segurança inadequada.

Ele foi demitido da Uptown e fundou sua própria gravadora, a Bad Boy Records. Começou assim sua rápida ascensão ao topo do hip-hop da Costa Leste.

Seu discípulo, The Notorious B.I.G., tornou-se o rei do gênero após o lançamento de seu histórico álbum de estreia "Ready to Die" em 1994, até seu chocante assassinato em 1997.

Combs, vencedor do Grammy, assinou vários álbuns importantes e colaborou com artistas como Blige, Usher, Lil' Kim, TLC, Mariah Carey e Boyz II Men.

Intérprete de sucessos como "I'll Be Missing You", "It's All About The Benjamins" e "Been Around the World" construiu uma imagem de impetuoso e fanfarrão, um grande produtor que também se aventurou em Hollywood, reality shows e na moda, além de se relacionar com Jennifer Lopez.

Por mais de uma década, a partir de 1998, suas luxuosas White Parties foram as estrelas do circuito de festas do show business.

Há dois anos, foi destaque do Met Gala em Manhattan, do qual participava com frequência.

Coincidentemente, o evento de arrecadação de fundos acontecerá nesta segunda-feira, mesmo dia em que os advogados começam a ouvir os possíveis jurados que decidirão seu destino.

