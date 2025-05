Começa o julgamento do rapper Sean 'Diddy' Combs por acusações de tráfico sexual

O julgamento do magnata da música Sean 'Diddy' Combs, acusado de tráfico sexual e conspiração, começa nesta segunda-feira (5) em Nova York com a seleção do júri.

Combs, de 55 anos, é acusado de comandar uma rede criminosa que, segundo a Promotoria, coagia vítimas a orgias sexuais sob efeito de drogas por meio de ameaças e violência.

O produtor de rap bilionário se declarou inocente de todas as acusações, alegando que as relações sexuais foram consentidas.

Detido desde 2024, o juiz lhe negou em várias ocasiões a liberdade sob fiança.

A Promotoria afirmou recentemente ao juiz que ofereceu a Combs um acordo de culpa, que ele rejeitou.

Se condenado, o ex-astro global, que desempenhou um papel fundamental na popularização do hip-hop, poderá passar o resto da vida na prisão.

O início da seleção do júri coincide com o Met Gala anual de Nova York, um evento beneficente onde Combs costumava ser uma das estrelas mais extravagantes no tapete vermelho.

Apenas dois anos atrás, ele posou para as câmeras na escadaria do Metropolitan Museum of Art. Mas nesta segunda-feira, seu "palco" será no Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York, onde começa o processo de seleção dos 12 jurados que decidirão seu destino.

Espera-se que esse processo dure uma semana antes do início do julgamento.

Durante décadas, o artista conhecido como "Puff Daddy" e "P Diddy", entre outros nomes, acumulou uma enorme fortuna graças ao seu trabalho na música, mas também aos seus empreendimentos na indústria de bebidas.

Quem começou a expor Diddy foi sua ex-parceira Casandra 'Cassie' Ventura. A cantora entrou com uma ação civil em 2023 alegando que Combs a sujeitou à coerção por meio de força física e drogas por mais de 10 anos e a estuprou em 2018.

Um vídeo de uma câmera de hotel de 2016 que mostra Combs agredindo fisicamente Ventura foi parcialmente admitido como evidência pelo juiz Arun Subramanian.

A acusação alega que o incidente ocorreu após uma das orgias de Combs: maratonas de sexo realizadas sob coação e movidas a drogas que envolviam profissionais do sexo e às vezes eram filmadas.

Embora o processo de Ventura tenha sido resolvido fora dos tribunais, espera-se que ela seja uma testemunha-chave no julgamento.

Sua denúncia foi seguida por uma série de acusações igualmente horríveis de agressão sexual por parte de mulheres e homens.

A acusação criminal federal contra o rapper foi apresentada após uma revista policial em suas propriedades de luxo em Miami e Los Angeles.

Durante anos, desde a década de 1990, Combs foi alvo de acusações de agressão física, até agora sem consequências penais.

As acusações contra ele incluem uma de conspiração para o crime organizado, um conceito jurídico originalmente concebido para combater a máfia, mas que nos últimos anos também tem sido invocado em casos de abuso sexual.

