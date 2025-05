Quatro assassinatos em município da Colômbia onde Petro anunciou 'zona de paz'

Quatro pessoas foram assassinadas no domingo em um município do nordeste da Colômbia onde o presidente Gustavo Petro havia anunciado um dia antes uma "zona de paz" para guerrilheiros sitiados pelo ELN, área onde também foi encontrado um cadáver, informaram as autoridades.

Tibú, na região do Catatumbo, é o município da Colômbia com maior concentração de cultivos de folha de coca, segundo a ONU. O esquerdista Petro concordou em instalar na área uma "zona de paz" para um grupo de dissidentes das extintas Farc, encurralados pelo Exército de Libertação Nacional (ELN), que iniciou em janeiro uma violenta ofensiva que deixou mais de 70 mortos.

No domingo, "indivíduos armados em motocicleta" dispararam contra três pessoas na via pública, afirma um comunicado da polícia local.

As três pessoas foram levadas para um hospital local, mas faleceram devido à gravidade dos ferimentos.

Em um caso separado, a polícia registrou outro homicídio em um bairro próximo. E em uma zona rural do município, as autoridades encontraram um cadáver.

