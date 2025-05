Wolfsburg demite técnico após maus resultados

Com apenas duas rodadas restantes na Bundesliga, o Wolfsburg anunciou a demissão do técnico Ralph Hasenhüttl neste domingo (4), um dia após a derrota por 4 a 0 para o Borussia Dortmund.

Num comunicado, o Wolfsburg afirmou que o clube decidiu rescindir o contrato do treinador austríaco devido "aos resultados dos últimos meses".

O clube alemão perdeu seis das últimas oito partidas e conseguiu apenas duas vitórias desde janeiro, caindo para a décima segunda posição.

Hasenhüttl assumiu o cargo em março de 2024, após quatro anos no Southampton.

O treinador do sub-19 do Wolfsburg, Daniel Bauer, será o técnico interino nas duas últimas partidas do campeonato, confirmaram os campeões da Bundesliga de 2009.

