Olympique de Marselha empata com Lille (1-1) mas segue em 2º; Lyon se afasta da Champions

O Olympique de Marselha deixou escapar a vitória contra o Lille (1-1), mas conseguiu manter a segunda posição neste domingo (4), pela 32ª rodada da Ligue 1, na qual o Lyon perdeu por 2 a 1 em casa para o Lens e se complicou em sua luta pela classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Com o PSG campeão desde o início de abril, a disputa por vagas na Champions é a principal atração do campeonato francês, onde o segundo e o terceiro colocados também se garantem diretamente na fase de 'liga' do principal torneio europeu de clubes enquanto o quarto precisa primeiro passar por uma fase classificatória.

O Marselha tem 59 pontos, um a mais que o Monaco (3º, 58), que assumiu provisoriamente o segundo lugar no sábado com uma vitória por 3 a 1 sobre o Saint-Étienne e agora está em terceiro.

A quarta colocação está com o Nice (57 pontos), que venceu o Reims por 1 a 0 na sexta-feira, enquanto o Lille (5º) está fora da zona da Liga dos Campeões também com 57 pontos, os mesmos do Strasbourg (57, 6º), que venceu o PSG por 2 a 1 no sábado.

No empate no Stade Pierre Mauroy, o OM saiu na frente no início do segundo tempo (57'), por meio do argelino Amine Gouiri, que já havia brilhado na rodada anterior marcando dois gols.

No entanto, um erro de cálculo do goleiro argentino Gerónimo Rulli ao tentar afastar a bola permitiu que o hispano-belga Matías Fernández-Pardo empatasse para o Lille.

O maior perdedor deste fim de semana na briga por vagas europeias foi, sem dúvida, o Lyon, que foi derrotado por 2 a 1 em casa pelo Lens e está em sétimo lugar com 54 pontos, a três da zona da Liga dos Campeões.

Um chute espetacular do marroquino Anass Zaraoury aos 85 minutos deu a vitória ao Lens (8º) em Décines-Charpieu.

Na parte inferior da tabela, o Saint-Étienne, derrotado no sábado, está cada vez mais perto do rebaixamento para a Ligue 2.

O Le Havre (16º), que ocupa a posição de repescagem pela permanência, abriu quatro pontos de vantagem sobre os 'Verts' graças à vitória por 2 a 1 neste domingo sobre o Auxerre (10º), com um gol nos acréscimos do senegalês Arouna Sangante.

--- Resultados da 32ª rodada do Campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Nice - Reims 1 - 0

- Sábado:

Strasbourg - PSG 2 - 1

Toulouse - Rennes 2 - 1

Saint-Etienne - Monaco 1 - 3

- Domingo:

Nantes - Angers 0 - 1

Brest - Montpellier 1 - 0

Lyon - Lens 1 - 2

Auxerre - Le Havre 1 - 2

Lille - Olympique de Marselha 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 78 32 24 6 2 85 33 52

2. Olympique de Marselha 59 32 18 5 9 67 44 23

3. Monaco 58 32 17 7 8 61 37 24

4. Nice 57 32 16 9 7 60 39 21

5. Lille 57 32 16 9 7 50 33 17

6. Strasbourg 57 32 16 9 7 53 39 14

7. Lyon 54 32 16 6 10 63 44 19

8. Lens 48 32 14 6 12 37 38 -1

9. Brest 47 32 14 5 13 50 53 -3

10. Auxerre 41 32 11 8 13 46 47 -1

11. Rennes 38 32 12 2 18 47 46 1

12. Toulouse 38 32 10 8 14 40 40 0

13. Reims 33 32 8 9 15 32 43 -11

14. Angers 33 32 9 6 17 30 50 -20

15. Nantes 32 32 7 11 14 35 51 -16

16. Le Havre 31 32 9 4 19 36 66 -30

17. Saint-Etienne 27 32 7 6 19 35 74 -39

18. Montpellier 16 32 4 4 24 22 72 -50

