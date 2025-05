Huthis prometem mais ataques contra aeroportos de Israel e pedem que voos sejam cancelados

Os rebeldes huthis do Iêmen anunciaram neste domingo (4) que "apontarão contra os aeroportos israelenses" e instaram as empresas de aviação a "cancelar seus voos" para Israel, horas depois que um míssil disparado do seu território interrompeu brevemente o tráfego aéreo do principal aeroporto israelense.

"As Forças Armadas iemenitas apontarão contra os aeroportos [israelenses], em particular o de Lod, chamado Ben Gurion", perto de Tel Aviv, declarou em um comunicado o porta-voz militar dos huthis, Yahya Saree, que além disso pediu "ao conjunto das companhias aéreas internacionais que levem em consideração essa comunicado a partir do momento de seu anúncio e de sua publicação, cancelando seus voos para o aeroporto inimigo", israelense.

