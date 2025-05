Missa celebra 'intensa vida pastoral' de Francisco em nono e último dia de luto

O Vaticano encerrou neste domingo (4) os nove dias de luto decretados pelo papa Francisco com uma missa em homenagem à “intensa vida pastoral” do pontífice argentino.

Os Novendiais - como são chamados - fazem parte do protocolo após a morte do papa.

Francisco morreu aos 88 anos de idade em 21 de abril e o luto começou formalmente em 26 de abril, o dia de seu funeral diante de cerca de 400.000 pessoas e dignitários de alto escalão.

Seu sucessor será eleito em um conclave que começa na quarta-feira na Capela Sistina.

Em cada dia dos Novendiais, foi celebrada uma missa na Basílica de São Pedro com a presença dos cardeais da Igreja.

A missa deste domingo foi oficiada pelo cardeal francês Dominique Mamberti, que detém o título de protodiácono e será o único a pronunciar a famosa e tão esperada frase em latim “Habemus papam” depois que o sucessor do pontífice for eleito.

Em sua homilia, Mamberti celebrou a “capacidade de adoração” do falecido jesuíta argentino. “Sua intensa vida pastoral, seus incontáveis encontros, foram fundamentados nos longos momentos de oração que a disciplina inaciana havia incutido nele”, observou o prefeito do Supremo Tribunal da Signatura Apostólica.

“Suas 126 paradas em frente à 'Salus Populi Romani', um ícone atribuído a São Lucas que retrata a Virgem Maria com o menino Jesus nos braços, permanecerão em nossa memória e em nossos corações”. “E agora que ele descansa perto da amada Imagem, nós o entregamos com gratidão e confiança à intercessão da mãe do Senhor e nossa mãe”, observou o cardeal.

Mamberti votará no conclave para eleger o novo papa, pois tem 73 anos de idade.

