Dois são presos no Irã por explosão em porto comercial

Duas pessoas, uma delas um funcionário do governo iraniano, foram presas em conexão com uma explosão que matou dezenas de pessoas em 26 de abril no maior porto comercial do Irã, informou a televisão nacional neste domingo (4).

A explosão, que foi ouvida por dezenas de quilômetros ao redor, ocorreu no porto de Shahid Rajaee, localizado próximo ao Estreito de Ormuz, no sul do Irã, por onde passam 85% das mercadorias do país e um quinto da produção mundial de petróleo.

“Um gerente do governo e um gerente do setor privado foram presos” por ordem do Judiciário, anunciou a televisão, citando um relatório do comitê governamental que investiga o caso.

De acordo com um balanço oficial divulgado no domingo, a explosão deixou 57 mortos e mais de 1.000 feridos e foi atribuída pelas autoridades ao “não cumprimento das medidas de segurança” e à “negligência”.

ap/sg/pc-an/mb/dd