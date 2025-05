Portugal vai solicitar saída de 18 mil imigrantes ilegais

Na preparação para a eleição parlamentar nacional, o governo interino de Portugal anunciou que planeja expulsar cerca de 18 mil estrangeiros que vivem no país sem autorização. O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, disse, no sábado, que o governo de centro-direita emitirá aproximadamente 18 mil notificações para que as pessoas que estão no país de maneira ilegal saiam.

O ministro afirmou que, na próxima semana, as autoridades começarão a emitir os pedidos para que cerca de 4,5 mil estrangeiros nesta situação saiam voluntariamente dentro de 20 dias.

A medida foi anunciada às vésperas das eleições parlamentares. O endurecimento das regras de imigração tornou-se uma das principais bandeiras de campanha do governo de centro-direita da Aliança Democrática, que busca a reeleição.

Portugal realizará uma eleição geral antecipada em 18 de maio. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, convocou a votação antecipada em março, depois que seu governo minoritário, liderado pelo Partido Social Democrata, conservador, perdeu o voto de confiança no Parlamento e renunciou.

O país foi pego pela onda crescente de populismo na Europa, com o partido de extrema direita na terceira posição nas eleições do ano passado.

Enquanto isso, a embaixada do Brasil em Portugal está em contato com Lisboa para entender as notificações de retirada dos imigrantes. O Ministério de Relações Exteriores respondeu que acompanha o tema de perto. “A Embaixada do Brasil em Portugal está acompanhando de perto o tema, em contato direto com as autoridades locais”, informou.

Repercussões do apagão

A ministra da Transição Ecológica da Espanha advertiu, ontem, que serão necessários “muitos dias” para que se conheça a origem do grande apagão na península ibérica, que paralisou o país e Portugal na última segunda-feira.

“Estamos falando de muitos dias”, disse Sara Aagesen em uma entrevista publicada no jornal El País. “Todas as hipóteses estão abertas”, disse ela, inclusive a de um "ataque cibernético".

Quanto ao papel que as energias renováveis poderiam ter desempenhado no apagão, a ministra admitiu a possibilidade de uma anomalia nas instalações fotovoltaicas no sudoeste da Espanha, conforme já mencionado pelo operador da rede elétrica espanhola (REE).

“Até o momento, não sabemos quais foram as instalações de geração que deixaram de estar no sistema”, disse Aagesen. “Falar sobre energia solar fotovoltaica pode ser precipitado, embora no mapa você possa ver as diferentes tecnologias de geração em cada área. E há uma grande quantidade de energia solar fotovoltaica no sudoeste da Espanha”, disse.

A ministra também garantiu que “as energias renováveis não são inseguras em si” e que é “simplista” apontá-las como a origem do incidente.

Após o grande apagão, vários especialistas apontam o desequilíbrio entre a produção e a demanda de eletricidade como a causa do incidente, o que é mais difícil de corrigir sem tecnologias adequadas em uma rede em que a energia eólica e solar são mais importantes.

“As energias renováveis estão dando à Espanha a possibilidade de alcançar uma independência energética muito importante em um mundo geopoliticamente vulnerável. Ter sua própria energia autóctone é fundamental”, disse a ministra.

A melhoria das interconexões com países vizinhos, como a França, também poderia contribuir para a estabilidade da rede, de acordo com especialistas. A esse respeito, Sara Aagesen disse que, embora a França tenha “há muitos anos visto dificuldades do ponto de vista ambiental” nas interconexões transpirenaicas, “insistimos que esse é um objetivo que vai além de dois países”. (Por AFP)