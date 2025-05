Trump afirma que não vai tentar um 3º mandato como presidente dos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, em uma entrevista divulgada neste domingo (4/5), que não quer tentar um terceiro mandato na Casa Branca - o que seria ilegal.

"Isso não é algo que esteja buscando fazer", disse o presidente a Kristen Welker, apresentadora do programa Meet the Press, da rede NBC News. "Estou buscando fazer quatro grandes anos e depois entregar o cargo a alguém, idealmente a um grande republicano, um grande republicano que siga adiante."

Desde que voltou à Casa Branca, Trump, que já foi presidente entre 2017 e 2021, já falou mais de uma vez sobre a possibilidade de concorrer a mais uma eleição para o mesmo cargo. Em janeiro, por exemplo, ele disse a apoiadores que seria "a maior honra" de sua vida servir "não uma, mas duas, três ou quatro vezes". Em março, falou que "existem métodos pelos quais isso poderia ser feito".

Posteriormente, o republicano afirmou que as falas eram uma piada para a "imprensa de notícias falsas", mas até mesmo sua loja virtual estava vendendo toucas com a inscrição "Trump 2028", o ano do próximo pleito. No final de abril, uma das contas do presidente no X divulgou uma foto de um dos seus filhos, Eric, usando a peça.

A Constituição dos EUA foi emendada em 1947, dois anos depois de Franklin Roosevelt morrer perto do início de seu quarto mandato na Casa Branca, para estabelecer que "nenhuma pessoa poderá ser eleita para o cargo de Presidente mais de duas vezes".

O veto, porém, pode não ser um problema para Trump. Durante a entrevista, a apresentadora perguntou ao republicano se cidadãos americanos e estrangeiros mereciam o devido processo legal, como estabelece a Constituição. "Não sou advogado. Não sei", disse o presidente. Questionado, então, se acredita que precisa defender a Constituição, Trump repetiu: "Não sei".

O governo tem enviado deportados para El Salvador, onde estão sendo mantidos na prisão de segurança máxima do país, como parte de um acordo no qual os EUA pagam US$ 6 milhões ao governo do presidente Nayib Bukele.

Ao menos um deles, Kilmar Abrego Garcia, foi enviado por engano. No início de abril, juízes americanos instruíram o governo americano a facilitar o retorno, mas as gestões de ambos os países já afirmaram que não podem fazer nada a respeito.