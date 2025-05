Bayern de Munique é campeão alemão pela 34ª vez em sua história

Campeão um dia depois de ter jogado. O Bayern de Munique garantiu matematicamente seu 34º título da Bundesliga neste domingo (4), graças ao empate do segundo colocado Bayer Leverkusen em 2 a 2 com o Freiburg, pela 32ª e penúltima rodada do campeonato alemão.

No sábado, o Bayern já poderia ter se sagrado campeão se tivesse vencido na visita ao RB Leipzig, que conseguiu arrancar um empate (3-3) nos acréscimos, adiando o título para o time de Munique, que era então virtualmente campeão mas ainda não matematicamente.

O astro inglês Harry Kane, pode enfim, aos 31 anos, comemorar o primeiro título de sua carreira.

O Leverkusen precisava vencer na visita ao Freiburg para adiar ainda mais a conquista do Bayern, mas enfrentou um adversário extremamente motivado que só lhes deu chances nos momentos finais da partida, sem tempo para completar uma virada.

Maximilian Eggestein abriu o placar para o Freiburg aos 44 minutos e um gol contra do equatoriano Piero Hincapié (48') abriu a vantagem para o time da casa, que viu a vitória escapar nos minutos finais com os gols de Florian Wirtz (82') e Jonathan Tah (90'+3).

O empate não ajudou o Leverkusen a evitar a comemoração do Bayern e também deixou o Freiburg frustrado, permanecendo em quarto e último lugar da zona da Liga dos Campeões, mas se aproximando do quinto colocado Borussia Dortmund, que goleou o Wolfsburg por 4 a 0 no sábado.

Com uma desvantagem de oito pontos, o Bayer Leverkusen viu qualquer chance de uma vitória matemática escapar e teve que entregar seu título do campeonato alemão para o Bayern, que agora recuperou seu domínio e venceu doze dos últimos treze títulos da Bundesliga, todos exceto o último.

O técnico belga Vincent Kompany atingiu assim seu objetivo principal de reconquistar o título alemão, embora sua primeira temporada na Alemanha tenha sido prejudicada pela eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões diante da Inter de Milão.

Agora ele enfrenta o desafio da nova Copa do Mundo de Clubes da Fifa, de junho a julho, nos Estados Unidos.

Já o Bayer Leverkusen tem a Supercopa da Alemanha conquistada em agosto de 2024 como seu único troféu nesta temporada, depois de ter deslumbrado na temporada 2023-2024 com a dobradinha Bundesliga-Copa da Alemanha.

Na atual Liga dos Campeões, eles perderam nas oitavas de final para o Bayern de Munique e, nas semifinais da Copa da Alemanha, sofreram uma derrota surpreendente para o Arminia Bielefeld, da terceira divisão.

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Heidenheim - Bochum 0 - 0

- Sábado:

Union Berlin - Werder Bremen 2 - 2

B. Mönchengladbach - Hoffenheim 4 - 4

RB Leipzig - Bayern de Munique 3 - 3

St Pauli - Stuttgart 0 - 1

Borussia Dortmund - Wolfsburg 4 - 0

- Domingo:

Augsburg - Holstein Kiel 1 - 3

Freiburg - Bayer Leverkusen 2 - 2

Mainz - Eintracht Frankfurt

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 76 32 23 7 2 93 32 61

2. Bayer Leverkusen 68 32 19 11 2 68 37 31

3. Eintracht Frankfurt 55 31 16 7 8 62 42 20

4. Freiburg 52 32 15 7 10 46 49 -3

5. Borussia Dortmund 51 32 15 6 11 64 49 15

6. RB Leipzig 50 32 13 11 8 51 45 6

7. Mainz 47 31 13 8 10 48 39 9

8. Werder Bremen 47 32 13 8 11 50 56 -6

9. B. Mönchengladbach 45 32 13 6 13 55 54 1

10. Stuttgart 44 32 12 8 12 57 51 6

11. Augsburg 43 32 11 10 11 34 45 -11

12. Wolfsburg 39 32 10 9 13 53 52 1

13. Union Berlin 37 32 9 10 13 33 47 -14

14. St Pauli 31 32 8 7 17 26 37 -11

15. Hoffenheim 31 32 7 10 15 44 62 -18

16. Heidenheim 26 32 7 5 20 33 60 -27

17. Holstein Kiel 25 32 6 7 19 48 75 -27

18. Bochum 22 32 5 7 20 30 63 -33

./bds/dr/iga/aam