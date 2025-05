Fãs se aglomeram em Copacabana para show gratuito de Lady Gaga

A praia de Copacabana está repleta de fãs de Lady Gaga, horas antes do show gratuito que a diva pop americana fará na noite deste sábado (3) no Rio de Janeiro.

A prefeitura da capital estima um público de 1,6 milhão de pessoas , o que deve injetar 100 milhões de dólares (563 milhões de reais) na economia local, quase 30% a mais do que foi arrecadado com o show de Madonna, também gratuito, no mesmo local, há um ano.

Alguns fãs de Lady Gaga, carinhosamente chamados de “little monsters”, chegaram quase ao amanhecer.

A partir da estação mais próxima do metrô, as próximas levas de fãs foram abordadas por uma sucessão de vendedores ambulantes que ofereciam leques ou cangas com a imagem de Lady Gaga.

Em seguida, eles tiveram que esperar em uma longa fila para passar pelos postos de controle da polícia que detectam metais e ter acesso à praia em um dia de calor intenso.

As autoridades locais destacaram mais de 5.000 agentes de segurança, auxiliados por drones e câmeras de reconhecimento facial.

O show deste sábado faz parte da turnê promocional do oitavo álbum de Lady Gaga, “Mayhem”.

Os singles do álbum, como “Abracadabra” e “Die with a Smile” - gravado com Bruno Mars e premiado com um Grammy, o 14º da cantora e atriz de 39 anos - foram um sucesso nas plataformas de streaming.

"Eu estou aqui desde as 7h40", disse à AFP Alisha Duarte, 22 anos, que está tentando se refrescar com um leque decorado com as cores do arco-íris, o símbolo da comunidade LGBTQIA+, representada em Copacabana, disse à AFP.

"Até que por enquanto tá tranquilo. Acho que vai ficar mais difícil na parte da noite, quando começar a encher de muita gente, mas a gente vai sobreviver, vai sobreviver, a Gaga merece", acrescentou.

Alan Jones, um cabeleireiro de Santa Catarina, fez uma tatuagem de uma caveira azul em seu braço esquerdo inspirado, segundo ele, em “Born this way”, sua música favorita da cantora americana.

"A minha música favorita é Born This Way, amo essa música. Porque foi quando eu me descobri. Assim, quando eu tava me aceitando", afirmou, dias antes de completar 30 anos.

Por sua vez, Luan Messias, 28 anos, viajou a noite toda de Itanhaém, para assistir ao show.

"Gosto de Abracadabra porque ela é bem agitada e bem no estilo dela antigamente, dançante", disse.

Lady Gaga não se apresenta no Brasil desde 2012. Ela estava programada para ser a atração principal do Rock in Rio em 2017, mas teve que cancelar de última hora por motivos de saúde.

