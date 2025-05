Al-Ahli vence Kawasaki Frontale e conquista Champions asiática

O clube saudita Al-Ahli conquistou a Liga dos Campeões da Ásia pela primeira vez em sua história, ao vencer o japonês Kawasaki Frontale por 2 a 0 neste sábado (3), em Jidá.

O ponta brasileiro Galeno abriu o placar aos 35 minutos, e o marfinense Franck Kessié, ex-meio-campista do Barcelona e do Milan, ampliou antes do intervalo (42') para a equipe comandada pelo técnico alemão Matthias Jaissle. As duas assistências foram do brasileiro Roberto Firmino.

O clube de Jidá, na Arábia Saudita, foi vice-campeão da competição em 1986 e 2012. As rodadas finais da competição foram disputadas na cidade do Mar Vermelho.

Com esta vitória, Firmino (ex-Liverpool), o senegalês Edouard Mendy (ex-Chelsea) e o argelino Riyad Mahrez (ex-Manchester City) se tornam os primeiros jogadores a vencer a Liga dos Campeões da Uefa e sua equivalente asiática.

O Al-Ahli se tornou o terceiro clube saudita a vencer o torneio asiático, seguindo o tetracampeão Al-Hilal e o bicampeão Al-Ittihad.

"Estamos muito orgulhosos. Quando soubemos que a 'Final 8' seria disputada em Jidá, nossa meta passou a ser conquistar o título diante da nossa torcida", comemorou o goleiro Edouard Mendy.

tr-mw/iga/dr/aam