Já campeão, PSG perde para Strasbourg antes do jogo de volta contra Arsenal na Champions

O Paris Saint-Germain, com vários jogadores reservas em campo, sofreu sua segunda derrota consecutiva na Ligue 1 neste sábado (3) diante do Strasbourg, para quem perdeu por 2 a 1 na 32ª e penúltima rodada.

Tudo isso sem deixar de pensar no Arsenal, seu adversário de quarta-feira na partida de volta da semifinal da Liga dos Campeões, depois de ter vencido por 1 a 0 na ida em Londres.

Antes da vitória no primeiro jogo contra os 'Gunners', o PSG também havia deixado claro que estava focado na Champions ao perder por 3 a 1 em casa para o Nice. A história se repetiu neste sábado.

O revés da semana passada foi a primeira derrota do PSG nesta temporada da Ligue 1 e impediu que o time se tornasse o primeiro na história da liga francesa a terminar uma temporada inteira invicto.

As duas últimas derrotas no campeonato são, de qualquer forma, sem importância para um time que se sagrou campeão francês já no início de abril.

Na viagem à Alsácia, as coisas se complicaram para os parisienses na primeira etapa. Primeiro com um gol contra de Lucas Hernández aos 20 minutos e depois quando Felix Lemarechal ampliou a vantagem pouco antes do intervalo (45'+3).

Bradley Barcola diminuiu para os visitantes logo após o início do segundo tempo (46'), mas o placar permaneceu inalterado.

O atacante e destaque do PSG, Ousmane Dembélé, desfalcou a equipe enquanto se recupera de uma pancada sofrida na primeira partida contra o Arsenal, e o goleiro Gianluigi Donnarumma também foi poupado.

Vitinha, Khvicha Kvaratshkhelia e Willian Pacho ficaram no banco de reservas e nem jogaram. Fabián Ruiz também começou a partida no banco, mas entrou em campo durante a partida.

"Estou muito satisfeito com o nível de desempenho que mostramos contra um adversário muito forte", disse Luis Enrique após a derrota.

"Seria ridículo analisar essa partida mais a fundo. Agora precisamos entrar em uma fase de imersão para a partida contra o Arsenal", apontou.

Para o Strasbourg, esta vitória foi de grande importância, já que está bem posicionado na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões.

O time ficou provisoriamente em quarto lugar (57 pontos), na última colocação da zona de classificação para a Champions, enquanto aguarda as demais partidas do fim de semana.

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Nice - Reims 1 - 0

- Sábado:

Strasbourg - PSG 2 - 1

Toulouse - Rennes

(16h05) Saint-Etienne - Monaco

- Domingo:

(10h00) Nantes - Angers

(12h15) Brest - Montpellier

Lyon - Lens

Auxerre - Le Havre

(15h45) Lille - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 78 32 24 6 2 85 33 52

2. Olympique de Marselha 58 31 18 4 9 66 43 23

3. Nice 57 32 16 9 7 60 39 21

4. Strasbourg 57 32 16 9 7 53 39 14

5. Lille 56 31 16 8 7 49 32 17

6. Monaco 55 31 16 7 8 58 36 22

7. Lyon 54 31 16 6 9 62 42 20

8. Lens 45 31 13 6 12 35 37 -2

9. Brest 44 31 13 5 13 49 53 -4

10. Auxerre 41 31 11 8 12 45 45 0

11. Rennes 38 31 12 2 17 46 44 2

12. Toulouse 35 31 9 8 14 38 39 -1

13. Reims 33 32 8 9 15 32 43 -11

14. Nantes 32 31 7 11 13 35 50 -15

15. Angers 30 31 8 6 17 29 50 -21

16. Le Havre 28 31 8 4 19 34 65 -31

17. Saint-Etienne 27 31 7 6 18 34 71 -37

18. Montpellier 16 31 4 4 23 22 71 -49

./bds/dr/iga/aam