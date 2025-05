Voice of America dos EUA, que Trump quer desmantelar, retomará sua transmissão

A rádio Voice of America (VOA), que o governo Trump começou a desmantelar em março, poderá retomar o serviço na próxima semana, disseram o Departamento de Justiça e a Repórteres Sem Fronteiras (RSF) neste sábado (3).

Os advogados americanos da RSF e da VOA souberam neste sábado (3 de maio), por meio de um e-mail do departamento, que as equipes da icônica emissora americana no exterior poderão retomar o trabalho nas próximas horas, disse a organização de notícias em um comunicado.

Na mensagem enviada aos advogados da RSF, o departamento afirma que "as contas de 1.406 funcionários e contratados da USAGM (agência federal que supervisiona vários meios de comunicação dos Estados Unidos) e da Voice of America foram reativadas hoje cedo. Todos os funcionários devem agora ter acesso ao sistema".

“A USAGM prevê o retorno da programação da Voice of America na próxima semana”, disse ele.

Dois funcionários da VOA disseram à AFP que suas contas de e-mail, bloqueadas por semanas, foram reativadas, embora ainda não tenham recebido notificação formal de que podem voltar ao trabalho.

Em meados de março, a administração do magnata republicano colocou os jornalistas em licença geral e começou a demitir alguns repórteres da VOA e de vários outros meios de comunicação públicos.

Mas uma parte do judiciário dos EUA se opôs a essas medidas: no final de março, um juiz federal de Nova York foi o primeiro a suspender a decisão de fechar esses meios de comunicação, seguido por um juiz federal de Washington em abril.

“Aplaudimos esse progresso, mas a abordagem errática do governo Trump exige cautela: agora é essencial que a sustentabilidade do financiamento alocado pelo Congresso dos EUA para todos os meios de comunicação que fazem parte do USAGM seja garantida”, disse Thibaut Bruttin, diretor geral da RSF.

“O direito a informações confiáveis para dezenas de milhões de ouvintes não pode depender de iniciativas políticas arbitrárias”, afirmou.

