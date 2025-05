Lando Norris (McLaren) vence corrida sprint do GP de Miami de F1

O piloto britânico Lando Norris venceu uma tumultuada corrida sprint do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami neste sábado (3), à frente de seu companheiro de equipe da McLaren, Oscar Piastri, e de Lewis Hamilton, da Ferrari.

Norris e Piastri ultrapassaram na primeira curva o italiano Kimi Antonelli, que aos 18 anos se tornou o piloto mais jovem da história a largar da pole position.

A jovem promessa da Mercedes terminou em décimo lugar e Max Verstappen (Red Bull) em décimo sétimo, em uma corrida que começou com meia hora de atraso por causa da chuva e terminou com o safety car na pista após um acidente do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin).

A corrida, que foi adiada em 30 minutos devido à forte chuva no Hard Rock Stadium, casa do Miami Dolphins (NFL), começou em uma pista encharcada, mas que secou rapidamente, forçando os carros a trocar os pneus no final da corrida.

