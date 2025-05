Havaí aprova aumento de imposto hoteleiro para combater mudança climática

Os legisladores do Havaí aprovaram um projeto de lei pioneiro que aumenta o imposto sobre hotéis do estado para financiar os esforços no combate à mudança climática, informou o gabinete do governador Josh Green.

O governo deste estado quer aprovar uma legislação que aumenta o imposto sobre acomodações de curto prazo, como hotéis e aluguéis, em 0,75 ponto percentual.

"Esta legislação, que pretendo assinar, é a primeira desse tipo no país", disse Green em um comunicado divulgado por seu gabinete na sexta-feira.

"O Havaí está realmente estabelecendo um novo padrão para lidar com a crise climática", comemorou.

O estado, que recebe aproximadamente 10 milhões de visitantes por ano, atualmente impõe um imposto de 10,25% sobre acomodações temporárias (TAT) para estadias de férias e outros aluguéis.

Os condados do Havaí também têm um imposto adicional de 3%, que, com o novo aumento, elevará a tributação turística sobre hotéis para 14% em todo o estado.

De acordo com o gabinete do governador, o aumento tributário arrecadará aproximadamente US$ 100 milhões (R$ 564 milhões, na cotação atual) por ano para mitigação de desastres.

Green descreveu a medida como uma "tarifa de impacto climático" ou "tarifa verde", acrescentando que ela "ajudará as ilhas a mitigar os impactos da mudança climática".

