Antonelli (Mercedes), de 18 anos, conquista pole da corrida sprint do GP de Miami

O prodígio italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) conquistou nesta sexta-feira (2) uma surpreendente pole position para a corrida sprint do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami.

Antonelli, de 18 anos e estreando na Fórmula 1 nesta temporada, superou os dois carros da McLaren do australiano Oscar Piastri e do britânico Lando Norris em 45 e 100 milésimos de segundo, respectivamente.

Poucas horas após o nascimento do primeiro filho, o tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) obteve o quarto lugar no circuito localizado em frente ao Hard Rock Stadium, em Miami (Flórida, Estados Unidos).

Atrás do holandês ficaram o britânico George Russell (Mercedes) e as duas Ferraris do monegasco Charles Leclerc e do britânico Lewis Hamilton.

As dez primeiras posições no grid para a corrida sprint de sábado foram completadas pelo tailandês Alexander Albon (Williams), pelo francês Isack Hadjar (Racing Bulls) e pelo espanhol Fernando Alonso (Aston Martin).

