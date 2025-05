Projeto orçamentário de Trump para 2026 prioriza defesa e segurança interna

O presidente americano, Donald Trump, quer concentrar o orçamento dos Estados Unidos para 2026 em segurança interna e em defesa, anunciou a Casa Branca nesta sexta-feira (2), ao falar sobre áreas já priorizadas com a política anti-imigração.

O projeto inclui um aumento de 13% no orçamento de defesa e de 65% no de segurança interna.

Mas também pede cortes de 22% no gasto público não militar, ou seja, 163 bilhões de dólares (919 bilhões de reais), em um momento em que a administração encarregou Elon Musk, o homem mais rico do mundo, de cortar os gastos federais, com milhares de demissões.

Em um comunicado, o líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, denunciou o projeto: "Suas políticas são nada menos que um ataque em grande escala aos americanos que trabalham duro".

"Enquanto destrói a saúde, ataca a educação e corta programas dos quais as famílias dependem, financia isenções fiscais para bilionários e grandes corporações", protesta.

Para a Casa Branca é a proposta de um presidente que tornou a luta contra a imigração irregular uma de suas prioridades. Trata-se, segundo ela, de financiar "deportações maciças e deter o fluxo de benefícios ilimitados aos imigrantes ilegais, que têm preferência em relação aos cidadãos americanos".

Uma versão mais complexa do orçamento será submetida à aprovação do Congresso.

Muitos dos cortes são dirigidos contra programas considerados "woke", termo pejorativo utilizado pelos conservadores para designar as políticas de fomento à diversidade ou correntes de pesquisa universitária sobre discriminação de gênero ou racial.

dk/pno/erl/mel/dd/aa