Unilever anuncia investimento de US$ 1,5 bilhão no México

A Unilever anunciou nesta sexta-feira (2) um investimento de 1,5 bilhão de dólares (8,5 bilhões de reais) entre 2025 e 2028 no México para aumentar sua capacidade produtiva.

O anúncio se soma a outros investimentos no país de empresas como Walmart, Netflix, Santander e Grupo Modelo, fabricante da cerveja Corona, em meio às tensões comerciais com os EUA.

O investimento "coincide com os princípios do Plano México", afirmou Willeam Uijen, diretor de redes de suprimentos a nível global da companhia, referindo-se ao plano lançado pela presidente Claudia Sheinbaum para aumentar investimentos.

"Com esses investimentos serão gerados 1.200 novos empregos diretos e indiretos no México", que se adicionam aos mais de 7.000 já existentes, acrescentou o diretor durante a coletiva de imprensa matinal da mandatária.

Aproximadamente 400 milhões de dólares (2,2 bilhões de reais) serão destinados à abertura de uma nova planta localizada no estado de Nuevo León (norte), na qual já foi investida uma quantia similar para a sua construção, acrescentou Uijen.

Em meio à "incerteza" comercial, "tem um valor adicional que as empresas estejam decidindo investir no México", afirmou o secretário de Economia, Marcelo Ebrard.

"Significa que estão vendo que o futuro do México vai ser positivo e promissor", destacou. O México, a segunda maior economia da América Latina, enfrenta certa nebulosidade ante as ameaças de tarifas do governo de Donald Trump.

Embora o país tenha escapado das chamadas tarifas recíprocas que Trump impôs a dezenas de países, os setores automotivo e siderúrgico enfrentam taxas dos Estados Unidos.

