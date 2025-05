Wall Street fecha em alta impulsionada por resultados de gigantes da tecnologia

A Bolsa de Nova York fechou nesta quinta-feira (1º) em alta, impulsionada por resultados melhores do que o esperado de duas gigantes americanas do setor de tecnologia, Meta e Microsoft, que puxaram consigo outras grandes capitalizações.

O Dow Jones somou 0,21%, o tecnológico Nasdaq subiu 1,52% e o índice amplo S&P 500 avançou 0,63%.

Há um "impulso no mercado após (...) os mínimos de abril" graças, em particular, a "uma reação positiva aos resultados de Microsoft e Meta", indicam os analistas do Briefing.com em uma nota.

Esses números "marcaram o ritmo hoje e era praticamente impossível que o mercado não se recuperasse", explicou à AFP Steve Sosnick da firma Interactive Brokers.

A Microsoft disparou nesta quinta (+7,63%) após publicar na véspera resultados que superaram amplamente as expectativas, movidos mais uma vez pelo crescimento da computação em nuvem e da inteligência artificial (IA), cuja demanda continua forte.

O lucro líquido foi de 25,8 bilhões de dólares no terceiro trimestre contábil do exercício fiscal da empresa, que vai de janeiro a março. Foi um aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado.

A Meta, por sua vez, subiu 4,23% nesta quinta. Um dia antes reportou ganhos de 16,6 bilhões de dólares no primeiro trimestre do ano (+35%).

"Isso reafirma a ideia de que os investidores continuarão gastando dinheiro em IA", comentou Sosnick, enquanto Wall Street se preocupa se os gigantes da IA conseguirão manter o ritmo acelerado que têm registrado desde o final de 2022.

Além disso, "se ações tão importantes se movimentam tanto, é inevitável que o S&P 500 ou o Nasdaq tenham um bom dia", acrescentou o analista.

Meta e Microsoft puxaram uma parte do mercado, incluindo outros gigantes como Nvidia (+2,47%) e Amazon (+3,13% no fechamento).

