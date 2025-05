Negociações sobre questão nuclear entre EUA e Irã são adiadas

O Ministério das Relações Exteriores do Irã anunciou, nesta quinta-feira (1º), o adiamento do quarto ciclo de negociações sobre o tema nuclear iraniano com os Estados Unidos.

"O próximo ciclo de negociações indiretas entre o Irã e os Estados Unidos, que estava previsto para sábado em Roma (...) foi adiado", declarou o porta-voz da pasta, Esmaeil Baghai, em um comunicado.

O Ministério das Relações Exteriores de Omã, país que media as conversas, havia indicado mais cedo que a nova rodada foi adiada "por razões logísticas".

O Irã acusou de "terrorismo econômico" nesta quinta a decisão dos Estados Unidos de impor novas sanções em meio às negociações para um novo acordo sobre a questão nuclear.

Baghai disse que são uma "clara evidência da atitude contraditória das autoridades americanas e sua falta de boa vontade e seriedade para avançar no caminho da diplomacia".

Os Estados Unidos anunciaram na quarta-feira sanções a sete empresas envolvidas na venda de petróleo iraniano, aumentando a pressão sobre Teerã apesar das novas conversas bilaterais sobre seu programa nuclear.

