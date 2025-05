PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA MÉXICO TARIFAS: Sheinbaum e Trump concordam em melhorar balança comercial

=== EUA MÉXICO TARIFAS ===

MÉXICO:

Sheinbaum e Trump concordam em melhorar balança comercial México-EUA, embora sem acordo sobre tarifas

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, concordou com o seu contraparte dos Estados Unidos, Donald Trump, em continuar as negociações para melhorar a balança comercial entre ambos os países, embora tenha admitido nesta quinta-feira (1º) que não conseguiram chegar a um "acordo específico" sobre as tarifas.

(EUA México diplomacia economia, 500 palavras, a ser transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- EUROPA

LONDRES:

Eleições locais podem confirmar crescimento da extrema direita no Reino Unido

Os colégios eleitorais abriram nesta quinta-feira (1º) no Reino Unido para as eleições locais que servirão como teste para o governo trabalhista e podem confirmar o crescimento da extrema direita e a fragmentação do panorama político.

(eleições política GB, 549 palavras, já transmitida)

CIDADE DO VATICANO:

Cardeal Turkson, favorito para se tornar o primeiro papa africano

O cardeal ganês Peter Turkson é considerado uma das figuras mais influentes da Igreja na África, onde o catolicismo cresce rapidamente e de onde poderia sair o próximo papa.

(religião catolicismo Vaticano papa Gana, 695 palavras, já transmitida)

CIDADE DO VATICANO:

Cipriani, o cardeal peruano acusado de abuso sexual que desafia Francisco após sua morte

O cardeal peruano Juan Luis Cipriani está de pé em frente ao caixão do papa Francisco, com um ar sério e as mãos entrelaçadas. Ele veste uma batina preta, faixa e solidéu vermelhos e cruz peitoral, as vestimentas que o próprio pontífice o proibiu de usar após as denúncias de abuso sexual.

(conclave religião eleições igreja Vaticano papa Peru, 675 palavras, já transmitida)

CIDADE DO VATICANO:

Cardeal Pizzaballa, patriarca de Jerusalém e diplomata habilidoso em um ambiente explosivo

Como patriarca latino em Jerusalém, o cardeal italiano Pierbattista Pizzaballa está desde outubro de 2023 utilizando sua habilidade diplomática para se movimentar no espinhoso confliro entre Israel e Hamas.

(Vaticano papa religião conclave Israel conflito Palestinos diplomacia Itália, 600 palavras, a ser transmitida)

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Rio de Janeiro se enche de 'little monsters' fanáticos por Lady Gaga

Por trás de seus óculos pretos com tachas, Victor Faro tem os olhos fixos nas janelas do hotel onde Lady Gaga está hospedada no Rio de Janeiro: ele espera ver sua ídola, que fará um mega show gratuito no sábado na icônica praia de Copacabana.

(Brasil música show sociedade, 600 palavras, a ser transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

-- TÊNIS

--- Acompanhamento Masters 1000 de Madri

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com