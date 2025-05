Eleições locais podem confirmar crescimento da extrema direita no Reino Unido

Os colégios eleitorais abriram nesta quinta-feira (1º) no Reino Unido para as eleições locais que servirão como teste para o governo trabalhista e podem confirmar o crescimento da extrema direita e a fragmentação do panorama político.

Essas eleições são a primeira votação desde a chegada dos trabalhistas do primeiro-ministro Keir Starmer ao poder em julho.

O pleito também é um teste para Kemi Badenoch, que assumiu no final do ano passado a liderança de um Partido Conservador enfraquecido após sua derrota nas eleições legislativas.

Um total de 1.641 postos de conselheiros em 23 municípios estão em jogo nesta quinta-feira, assim como seis postos de prefeito e um assento parlamentar na região de Runcorn e Helsby (noroeste da Inglaterra).

O Reform UK, partido de extrema direita, liderado por um dos principais impulsionadores do Brexit, Nigel Farage, que faz campanha contra a imigração irregular, é o favorito para ganhar essa eleição legislativa parcial em Runcorn.

Os colégios eleitorais abriram às 7h locais (3 da manhã em Brasília) e fecharão às 22h locais (18h em Brasília), com resultados esperados a partir da manhã de sexta-feira.

"A política britânica parece estar se fragmentando", escreveu o cientista político John Curtice esta semana no jornal The Telegraph.

Em sua opinião, essas eleições "serão provavelmente as primeiras nas quais até cinco partidos desempenharão um papel importante".

O Partido Liberal Democrata (centrista) e os Verdes (Green Party) também devem ganhar terreno nessas eleições.

- Pesquisas favoráveis ao Reform -

Segundo as pesquisas, os britânicos expressam desilusão com os dois grandes partidos, manifestando preocupações relacionadas a um fraco crescimento econômico, os números da imigração irregular e os serviços públicos em crise.

Em virtude do sistema eleitoral britânico, que favorece os grandes partidos, os trabalhistas obtiveram em julho uma esmagadora maioria parlamentar, com 412 cadeiras, de um total de 650, apesar de obter 33,7% dos votos.

Esse número constitui a menor proporção já registrada por um partido vencedor em eleições gerais desde a Segunda Guerra Mundial.

Os conservadores, por sua vez, obtiveram 24% dos votos e 121 assentos, a pior derrota eleitoral de sua história.

O Reform UK conseguiu cinco cadeiras, um resultado histórico para um partido de extrema direita no Reino Unido.

O Partido Trabalhista vive um retorno complicado ao poder, após 14 anos na oposição.

Keir Starmer, cuja popularidade caiu nas pesquisas, não conseguiu reativar a economia e seu governo é duramente criticado por ter eliminados algumas ajudas sociais.

A eleição legislativa parcial em Runcorn acontece após a renúncia do deputado trabalhista Mike Amesbury, condenado por ter agredido um homem durante uma briga.

Embora os trabalhistas tenham vencido nessa circunscrição com 53% dos votos em julho, muito à frente do Reform UK, que obteve 18%, Starmer reconheceu que agora está "difícil" para seu partido ganhar.

Com 26% dos votos a nível nacional, o Reform supera os trabalhistas (23%) e conservadores (20%), segundo uma pesquisa do YouGov publicada na terça-feira.

Uma vitória nessas eleições ajudaria o partido de Farage a se consolidar com vistas às próximas eleições legislativas, previstas para 2029.

