Polícia antiterrorismo britânica investiga vídeos de shows do grupo de rap Kneecap

A polícia antiterrorismo britânica anunciou nesta quinta-feira (1º) que está investigando vídeos de shows dos rappers norte-irlandeses do Kneecap, suspeitos de terem feito comentários incitando a violência contra parlamentares conservadores e apoiando o Hamas.

Os policiais da unidade, que examinaram dois vídeos gravados em 2023 e 2024, "determinaram que há motivos para investigar possíveis delitos", segundo um comunicado.

Em um vídeo publicado on-line, um dos rappers parece gritar "vamos Hamas, vamos Hezbollah" durante um show em Londres no ano passado. No outro, datado de novembro de 2023, uma pessoa afirma no palco que um "bom Tory (membro do partido conservador britânico) é um Tory morto. Mate seu parlamentar".

A líder dos conservadores, Kemi Badenoch, pediu que o grupo fosse banido, e alguns parlamentares exigiram que eles fossem retirados da programação do festival Glastonbury no final de junho.

Após a repercussão, o grupo teve shows cancelados na Inglaterra e na Alemanha.

Na segunda-feira, os rappers declararam "não apoiar ou nunca terem apoiado o Hamas ou o Hezbollah". "Condenamos todos os ataques contra civis, sempre", disseram nas redes sociais.

"Também rejeitamos a ideia de que tentaríamos incitar a violência contra um deputado ou um indivíduo. Nunca", acrescentaram, pedindo desculpas às famílias de dois deputados, um trabalhista e um conservador, mortos em 2016 e 2021.

Na quarta-feira, grandes nomes da música como Pulp, Fontaines D.C. e Massive Attack, assinaram uma carta em apoio ao Kneecap, que eles consideram vítimas de "repressão política".

