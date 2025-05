Dois mortos e cinco feridos em ataques russos em Odessa

Ataques noturnos russos com drones mataram ao menos duas pessoas e feriram outras cinco em uma zona residencial de Odessa, informou o governador do oblast (região administrativa) ucraniano.

O ataque ocorreu após os Estados Unidos e a Ucrânia assinarem, nesta quarta-feira (30), um acordo sobre minerais, que o governo do presidente Donald Trump classificou como um compromisso com a paz e a prosperidade ucraniana.

"Duas pessoas morreram como consequência do ataque e outras cinco ficaram feridas", escreveu no Telegram o governador de Odessa, Olek Kiper.

Ele indicou que o ataque danificou prédios, casas, um supermercado e uma escola.

"Incêndios irromperam em alguns locais, e nossos socorristas estão trabalhando para apagá-los", acrescentou.

Também foram ouvidas explosões na cidade de Sumy, e sirenes de alerta aéreo foram ativadas em diversos locais como Kiev, Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Donetsk, Dnipro e Zaporizhzhia.

"Os serviços públicos e de emergência estão atuando no local para eliminar as consequências dos ataques e fornecer a assistência médica necessária às vítimas", escreveu no Telegram o prefeito da cidade portuária de Odessa, Guennadiy Trujanov.

bur-tc/mas/nn/am