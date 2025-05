EUA busca países para receber imigrantes deportados

Depois de El Salvador, os Estados Unidos negociam acordos com outros países para que recebam imigrantes que expulsar, anunciou nesta quarta-feira o chefe da sua diplomacia, Marco Rubio.

O presidente Donald Trump expulsou em março para El Salvador mais de 250 pessoas que acusa de pertencerem a grupos criminosos. "Digo isso sem me desculpar: procuramos ativamente outros países para receber pessoas de terceiros países", declarou Rubio, em reunião de gabinete presidida por Trump.

Segundo duas fontes a par das negociações, Ruanda está na lista de países com quem Washington negocia. Uma das nações mais estáveis da África, ela fechou um acordo com o governo conservador anterior do Reino Unido para receber os imigrantes deportados, em troca de dinheiro. Mas o governo do premier Keir Starmer anulou pacto antes mesmo de ele ser colocado em prática.

O acordo de Washington com El Salvador provocou uma onda de protestos, depois que o governo americano reconheceu que autoridades expulsaram indevidamente o salvadorenho Kilmar Abrego García, mas não têm planos de trazê-lo de volta.

