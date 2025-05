EUA e Ucrânia assinam acordo para acesso aos recursos naturais ucranianos

Os Estados Unidos e a Ucrânia assinaram nesta quarta-feira (30), em Washington, um acordo que estabelece um fundo de investimento para a reconstrução do país devastado pela guerra e concede à administração do presidente Donald Trump acesso aos recursos naturais ucranianos.

Após árduas negociações, a Ucrânia afirma ter garantido seus interesses, incluindo a plena soberania sobre suas próprias terras raras, vitais para as novas tecnologias e em grande parte ainda não exploradas.

Trump havia exigido os direitos sobre a riqueza mineral da Ucrânia como compensação pelos bilhões de dólares em armas americanas enviadas durante o mandato do ex-presidente democrata Joe Biden, após a invasão russa ocorrida há pouco mais de três anos.

Paralelamente a esse acordo, estão em andamento múltiplas negociações diplomáticas em busca de uma saída para o conflito bélico.

Ao anunciar a assinatura do acordo em Washington, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que ele demonstra "o compromisso de ambas as partes com a paz e a prosperidade" na Ucrânia.

– "Livre, soberana, próspera" –

"Este acordo transmite claramente à Rússia o compromisso da administração Trump com um processo de paz centrado em uma Ucrânia livre, soberana e próspera a longo prazo", declarou Bessent.

"E, para ser claro, nenhum Estado nem pessoa que tenha financiado ou abastecido a máquina de guerra russa poderá se beneficiar da reconstrução da Ucrânia", prosseguiu.

O comunicado do Tesouro mencionou a "invasão em grande escala" da Ucrânia por parte da Rússia, uma formulação que difere bastante da terminologia habitual da administração Trump, que costuma falar em um "conflito" cuja culpa é atribuída em parte a Kiev.

O primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmigal, declarou na televisão nacional que o acordo é "bom, justo e benéfico".

Em uma mensagem na plataforma Telegram, Shmigal afirmou que ambos os países estabeleceriam um Fundo de Investimento para a Reconstrução, no qual cada parte teria 50% do direito de voto.

"A Ucrânia mantém o controle total sobre seu subsolo, infraestrutura e recursos naturais", declarou.

Ele afirmou que não será exigido da Ucrânia o pagamento de nenhuma "dívida" pelos bilhões de dólares em armas e outros apoios americanos desde a invasão russa em fevereiro de 2022.

"Os lucros do fundo serão reinvestidos exclusivamente na Ucrânia", afirmou.

A ministra da Economia ucraniana, Yulia Sviridenko, declarou no Facebook que o acordo financiaria projetos minerais, de petróleo e gás, além de infraestrutura.

Trump havia solicitado inicialmente US$ 500 bilhões em riqueza mineral — aproximadamente quatro vezes a contribuição dos Estados Unidos à Ucrânia desde o início da guerra.

O magnata republicano recusou-se a oferecer garantias de segurança à Ucrânia e rejeitou a aspiração do país de aderir à Otan.

No entanto, Trump afirmou nesta quarta-feira que a presença americana no terreno beneficiaria a Ucrânia.

"Manterá muitos atores nocivos fora do país ou, pelo menos, fora da área onde estamos fazendo a escavação", declarou Trump em uma reunião de gabinete.

Seu chefe da diplomacia, Marco Rubio, ameaçou na terça-feira que Washington deixará de mediar o conflito a menos que ambas as partes apresentem "propostas concretas".

Trump pressiona por um acordo em que a Ucrânia ceda parte do território ocupado pela Rússia. Moscou rejeitou as propostas apoiadas pelos EUA para um cessar-fogo de pelo menos 30 dias.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, descartou qualquer concessão formal à Rússia da Crimeia — a península ocupada em 2014 e anexada por Moscou.

No entanto, ele expressou apoio à diplomacia dos Estados Unidos após a desastrosa reunião na Casa Branca em 28 de fevereiro, onde Trump e o vice-presidente JD Vance o repreenderam por sua suposta ingratidão diante da ajuda americana.

– Rico em minerais –

Zelensky tinha previsto assinar o acordo sobre minerais durante essa visita, mas, após o confronto verbal, isso não se concretizou.

A Ucrânia possui cerca de 5% dos recursos minerais e terras raras do mundo, segundo diversas estimativas. Embora, em grande parte, ainda não tenham sido explorados, muitos dos depósitos se encontram em território sob controle das forças russas.

A Ucrânia detém cerca de 20% do grafite mundial — material essencial para baterias elétricas — segundo o Escritório de Pesquisa Geológica e Mineral da França.

Também é um importante produtor de manganês e titânio, e afirma possuir as maiores jazidas de lítio da Europa.

A Rússia controla cerca de 20% do território da Ucrânia após mais de três anos de combates intensos que causaram a morte de dezenas de milhares de pessoas, incluindo civis.

burs-sct/bfm/erl/atm/am