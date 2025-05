Fórmula 1 renova contrato com GP do México até 2028

A Fórmula 1 e o governo da Cidade do México anunciaram nesta quarta-feira (30) uma extensão de contrato de três anos, com início em 2026, para continuar realizando o Grande Prêmio da principal categoria do automobilismo na capital do país.

"Estamos muito animados em anunciar que o Grande Prêmio da Cidade do México continuará fazendo parte do nosso calendário até a temporada de 2028", disse o italiano Stefano Demenicali, presidente da Fórmula 1.

"A atmosfera única que nossos fãs criam na Cidade do México é uma das experiências mais incríveis e vibrantes do nosso campeonato", acrescentou o CEO.

Por sua vez, Clara Brugada, chefe de governo da Cidade do México, anunciou que outra extensão de contrato será anunciada em 2026 para garantir "a continuidade deste evento maravilhoso por muitos anos. A Cidade do México é a casa da Fórmula 1".

Em 2024, o Grande Prêmio do México de Fórmula 1 gerou um impacto econômico de mais de 993 milhões de dólares (R$ 5,6 bilhões pela cotação atual).

No fim de semana, foi registrado um público acumulado de 404.958 torcedores no Autódromo Hermanos Rodríguez, um recorde para o evento.

Clara Brugada estima que entre 2026 e 2028, o Grande Prêmio do México vai gerar aproximadamente 4,69 bilhões de dólares (cerca de R$ 26,6 bilhões).

"Cada edição do Grande Prêmio não só atrai fãs de automobilismo, mas também estimula a economia local desta grande cidade, fortalece a infraestrutura turística e gera orgulho", observou Brugada.

Na temporada de Fórmula 1 de 2025, o Grande Prêmio da Cidade do México será realizado de 24 a 26 de outubro, completando a extensão de contrato anterior, que também era de três anos.

Desde seu retorno ao México em 2015, a Fórmula 1 realiza o Grande Prêmio neste país quase ininterruptamente. Só não foi realizado em 2020 devido à pandemia.

