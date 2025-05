Chelsea conquista liga inglesa feminina pelo sexto ano consecutivo

Uma cabeçada de Lucy Bronze na reta final da partida (74') deu ao Chelsea uma vitória por 1 a 0 sobre o Manchester United nesta quarta-feira (30) e um sexto título consecutivo da Women's Super League.

A derrota anterior do Arsenal por 5 a 2 para o Aston Villa fez com que o Chelsea precisasse de apenas um ponto neste jogo para atingir seu objetivo, o que as 'Blues' conseguiram sem dificuldade.

Faltando duas rodadas, o Chelsea tem nove pontos de vantagem sobre o segundo colocado Arsenal.

Este é o oitavo título de liga do time de Stamford Bridge em dez temporadas e o primeiro na Inglaterra de sua treinadora francesa, Sonia Bompastor.

Este título serve para virar a página da decepção do Chelsea nas semifinais da Liga dos Campeões Feminina, onde foi atropelado pelo Barcelona, que venceu por 4 a 1 tanto no jogo de ida quanto no de volta.

Na final europeia de 24 de maio em Lisboa, o Barça vai defender seu título contra outro time inglês, o Arsenal.

