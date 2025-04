Ao menos 288 civis morreram em Kursk desde início da incursão ucraniana, diz Moscou

Ao menos 288 civis morreram desde o início da incursão ucraniana na região russa de Kursk, que Moscou afirma ter recapturado totalmente neste fim de semana.

"De acordo com dados do Ministério da Saúde da Rússia, desde agosto, a saúde de 791 pessoas piorou, e 288 delas morreram", disse o governador da região de Kursk, Alexander Khinstein, nas redes sociais.

Ele acrescentou que ainda há muitos corpos a serem recuperados.

Segundo o Kremlin, as forças russas expulsaram as tropas ucranianas desta região fronteiriça nos últimos dias, com a ajuda de tropas norte-coreanas. Kiev, no entanto, afirma que ainda luta na área.

O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu punir os soldados ucranianos capturados na região e tratá-los como "terroristas".

A Rússia lançou sua ofensiva contra a Ucrânia em fevereiro de 2022.

