Cerúndolo elimina Zverev nas oitavas do Masters 1000 de Madri

O tenista argentino Francisco Cerúndolo (21º ATP) derrotou o alemão Alexander Zverev, número dois do mundo, por 7-5 e 6-3 nesta terça-feira (29) e avançou para as quartas de final do Masters 1000 de Madri, disputado na Caja Mágica da capital espanhola.

Cerúndolo, que derrotou o alemão em uma hora e meia, enfrentará na próxima fase o tcheco Jakub Mensik (23º), que eliminou o cazaque Alexander Bublik (75º) com parciais de 6-3 e 6-2.

Zverev já havia sofrido na rodada anterior contra o espanhol Alejandro Davidovich (nº 29), a quem derrotou por 2-6, 7-6 (7/3), 7-6 (7/0) em quase três horas.

Sólido no saque no primeiro set, Cerúndolo acabou vencendo em seu segundo set point.

Na segunda parcial, o argentino abriu 2 a 0 graças a erros não forçados de Zverev, que mostrou toda sua frustração com o placar em 4 a 1 ao jogar sua raquete no chão.

No final da partida, o tenista sul-americano confessou que chegou a odiar o torneio de Madri durante três anos devido à altitude, já que não jogava bem. "Agora me sinto muito bem em quadra, estou muito feliz", disse ele após o triunfo.

--- Resultados desta terça-feira do Masters 1000 de Madri:

- 3ª rodada (simples masculino):

Jack Draper (GBR/N.5) x Matteo Berrettini (ITA/N.30) 7-6 (7/2), 0-0 (abandono)

Tommy Paul (EUA/N.11) x Karen Khachanov (RUS/N.24) 6-3, 3-6, 6-2

Frances Tiafoe (EUA/N.16) x Alexandre Muller (FRA) 6-3, 6-3

Alex De Minaur (AUS/N.6) x Denis Shapovalov (CAN/N.29) 6-3, 7-6 (7/3)

Lorenzo Musetti (ITA/N.10) x Stefanos Tsitsipas (GRE/N.17) 7-5, 7-6 (7/3)

Grigor Dimitrov (BUL/N.15) x Jacob Fearnley (GBR) 6-4, 7-6 (7/3)

Gabriel Diallo (CAN) x Cameron Norrie (GBR) 2-6, 6-4, 6-4

