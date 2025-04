Para polícia, colisão em creche nos EUA 'não parece' ter sido ato deliberado

O motorista do veículo que se chocou contra um prédio onde funcionava uma creche nos Estados Unidos, deixando quatro mortos, "não parece" ter agido deliberadamente, informou a polícia local nesta terça-feira (29), baseando-se nas conclusões preliminares da investigação.

"Não parece que se tratasse de um ataque deliberado", escreveram as autoridades locais em um comunicado, no qual acrescentaram que a investigação sobre as causas do acidente continuam e o motorista se submeteu a exames toxicológicos.

"Quatro pessoas morreram no acidente, duas crianças de sete anos, uma de oito e um adolescente de 18", quando um carro colidiu, na segunda-feira, contra o prédio em Chatham, uma pequena cidade do Illinois (norte), informou a polícia estadual.

"Outras seis crianças foram transferidas para hospitais da região e uma delas continua em estado crítico", acrescentou o comunicado.

O motorista, que era o único ocupante do veículo, foi levado para o hospital para ser submetido a exames e não ficou ferido, segundo a polícia local.

Após o acidente, o governador do estado, JB Pritzker, declarou, em postagem no X, ter ficado "horrorizado e profundamente entristecido".

