Grande campanha de reforma da Torre Eiffel está perto do fim

A campanha de reforma da Torre Eiffel, que começou em 2019 e inclui um amplo projeto de pintura, está quase concluída, enquanto a satisfação dos visitantes atingiu um nível recorde em 2024, anunciou a empresa responsável pelo monumento parisiense nesta terça-feira (29).

Este ciclo de trabalhos, o maior em 40 anos, deverá ser concluído em 2026 com a pintura do interior, disse Jean François Martins, presidente da Sociedade Operacional da Torre Eiffel (Sete), de propriedade da Prefeitura de Paris.

A parte mais importante já foi concluída, incluindo a reforma do elevador do pilar norte, que foi reaberto em janeiro, a um custo de 66 milhões de dólares (R$ 372 milhões, na cotação atual), e a maior parte da campanha de pintura, que custou pelo menos 91 milhões de dólares (R$ 513 milhões).

"Esta vigésima campanha de pintura em 136 anos, particularmente afetada pela covid e pela evolução das regulamentações sobre chumbo, foi dantesca", comentou Martins durante uma coletiva de imprensa.

A escolha de uma tinta amarelo-marrom permite que a Dama de Ferro — que originalmente era "vermelha veneziana" quando foi construída para a Exposição Universal de 1889 — "recupere a cor de 1907 escolhida por Gustave Eiffel, quando ele sabia que a torre continuaria sendo uma referência na paisagem parisiense", explicou ele.

Com 6,3 milhões de visitantes de 150 países em 2024, a Torre Eiffel atingiu um "recorde histórico de satisfação" do público, segundo uma pesquisa da empresa Test.

Noventa e seis por cento dos visitantes entrevistados declararam-se satisfeitos, em comparação com 84% em 2023 e 81% em 2019, de acordo com mais de 21.000 questionários coletados na saída do monumento ou online.

juc/bfa/pta/def/mab/mb/aa/dd