Ucrânia diz que ataques russos reduziram pela metade a produção de gás

Os bombardeios russos contra a infraestrutura de gás durante o inverno reduziram pela metade a produção nacional de gás da Ucrânia, anunciou o primeiro-ministro ucraniano nesta terça-feira (29), e a Ucrânia espera compensar essas perdas com importações.

A Rússia tem visado as instalações de energia ucranianas - principalmente eletricidade - desde o início de sua ofensiva contra a Ucrânia em 2022, mas neste inverno, de acordo com relatos da imprensa, começou a visar as usinas de produção de petróleo e gás.

"Neste inverno, o inimigo realizou uma série de ataques maciços à infraestrutura de produção de gás ucraniana" e "infligiu perdas que chegam a quase 50% da produção total", disse o primeiro-ministro, Denis Shmigal, em um vídeo divulgado por seu serviço de imprensa.

"Estamos trabalhando ativamente para compensar essas perdas, especialmente por meio de importações", acrescentou.

O governo busca "diversificar as fontes de fornecimento de energia para ter gás suficiente no próximo inverno", continuou ele.

Nos últimos meses, a Rússia atacou várias usinas de produção de gás, principalmente nas regiões de Poltava (centro) e Kharkiv (nordeste).

A imprensa ucraniana estimou, no final de março, que a Ucrânia havia perdido cerca de 40% de sua capacidade de produção de gás e seria forçada a importar volumes consideráveis para os próximos meses frios.

