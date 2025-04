PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

VATICANO CONCLAVE: Conclave perde dois cardeais por motivos de saúde e terá 133 eleitores

CANADÁ ELEIÇÕES: Liberais vencem eleições no Canadá marcadas por ameaças de Trump

EUA TRUMP 100 DIAS: Trump destaca 100 dias de governo 'divertidos', mas enfrenta queda nas pesquisas

=== VATICANO CONCLAVE ===

VATICANO:

Conclave perde dois cardeais por motivos de saúde e terá 133 eleitores

O Vaticano informou, nesta terça-feira (29), duas ausências no conclave que elegerá o sucessor do papa Francisco a partir da próxima semana, o que reduz o total de cardeais com direito a voto para 133.

=== CANADÁ ELEIÇÕES ===

OTTAWA:

Liberais vencem eleições no Canadá marcadas por ameaças de Trump

O Partido Liberal venceu as eleições legislativas de segunda-feira (28) no Canadá, após uma campanha marcada pelas ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que levaram o primeiro-ministro Mark Carney a pedir nesta terça-feira à população que não esqueça a "traição" do país vizinho.

=== EUA TRUMP 100 DIAS ====

WASHINGTON:

Trump destaca 100 dias de governo 'divertidos', mas enfrenta queda nas pesquisas

Depois de 100 dias de caos e ira que provocaram sua queda nas pesquisas de popularidade, Donald Trump espera recuperar nesta terça-feira (29), com um comício, a adulação incondicional de seus seguidores.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

NIQUEN:

Chile desenvolve arroz resistente capaz de se adaptar às mudanças climáticas

Nos campos do sul do Chile, cada vez mais afetados pela seca, uma nova semente de arroz promete transformar seu cultivo: com menos água, ela resiste a climas mais extremos sem diminuir sua produtividade.

-- EUROPA

MADRI:

Governo e Justiça da Espanha investigarão as causas do apagão

O Governo espanhol e o Judiciário, que citaram uma possível "sabotagem informática", anunciaram nesta terça-feira (29) que vão investigar as causas do apagão massivo que deixou a Península Ibérica sem energia durante horas na segunda-feira.

LONDRES:

Anistia denuncia 'ataques' do governo Trump ao direito internacional

O direito internacional sofreu "ataques frontais" dos Estados Unidos desde o retorno do presidente Donald Trump, denunciou Agnes Callamard, secretária-geral da Anistia Internacional (AI), que divulga nesta terça-feira (29) seu relatório anual.

PARIS:

Reconhecer soberania russa na Crimeia pode ser 'catastrófico', alertam analistas

Reconhecer a anexação russa da península da Crimeia, no Mar Negro, abalaria a ordem internacional e provocaria sérios desafios jurídicos, alertaram analistas, após o Kremlin afirmar que a medida é imperativa para solucionar o conflito

RUNCORN:

Extrema direita britânica põe à prova governo trabalhista em eleições locais

A formação de extrema direita Reform UK tentará demonstrar que seu crescimento nas pesquisas corresponde à realidade nas eleições locais, na quinta-feira (1º), em diversos pontos do Reino Unido, que servem de primeiro teste para o governo trabalhista que chegou ao poder em julho

-- ORIENTE MÉDIO

PARIS:

Anistia Internacional acusa Israel de cometer um 'genocídio ao vivo' dos palestinos em Gaza

A Anistia Internacional (AI) acusou nesta terça-feira (29) Israel de cometer um "genocídio ao vivo" contra palestinos na Faixa de Gaza, ao forçar a maioria da população a se deslocar e provocar uma catástrofe humanitária no território.

-- ÁSIA

MANDALAY:

Séculos de patrimônio cultural destruídos pelo terremoto em Mianmar

Um patrimônio religioso secular foi reduzido a escombros quando um forte terremoto atingiu Mianmar: estátuas de Buda, estupas e o templo branco imaculado onde o idoso Khin Sein costumava rezar.

=== ECONOMIA ===

PARIS:

Françoise Bettencourt Meyers deixa seu cargo à frente da L'Oréal

Françoise Bettencourt Meyers, de 71 anos, cedeu seu posto de diretora da L'Oréal à holding familiar Téthys na assembleia geral do grupo nesta terça-feira (29), e seu posto de vice-presidente a um de seus filhos.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

