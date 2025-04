Trump pretende reduzir impacto das tarifas para fabricantes de carros, afirma WSJ

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordou em reduzir o impacto das tarifas sobre os fabricantes de automóveis afetados por diversas taxas, informa a imprensa americana.

A decisão foi revelada antes do comício que o magnata republicano programou para terça-feira à noite na região de Detroit, berço da indústria automotiva americana, para celebrar os primeiros 100 dias de seu segundo mandato.

A mudança significa que as empresas que pagam tarifas de 25% sobre as importações de veículos não enfrentarão outros impostos, como os que incidem sobre o aço e o alumínio, segundo o The Wall Street Journal, o primeiro a informar sobre a medida.

O governo também permitirá alguns reembolsos sobre peças automotivas estrangeiras, tarifas que devem entrar em vigor em 3 de maio, segundo o WSJ, que cita fontes que pediram anonimato.

Os fabricantes de automóveis americanos foram um dos setores mais afetados pela guerra tarifária desencadeada por Trump. As medidas provocaram dúvidas sobre as importações procedentes do México e do Canadá.

Os fabricantes de Detroit prosseguiram com os investimentos nestes mercados depois que Trump renegociou o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC) durante seu primeiro mandato.

Os analistas advertiram que as tarifas poderiam provocar um aumento nos preços, o que afetaria as vendas de veículos nos Estados Unidos e colocaria muitos empregos em risco.

O secretário de Comércio, Howard Lutnick, afirmou que Trump está "construindo uma aliança importante", de acordo com o WSJ.

"O acordo será uma grande vitória para a política comercial do presidente, já que recompensa as empresas que já fabricam no país, ao mesmo tempo que oferece uma via de escape aos fabricantes que expressaram seu compromisso de investir nos Estados Unidos e ampliar a fabricação nacional", afirmou.

